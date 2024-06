Résultat des européennes à Savigné-sur-Lathan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les voix de la gauche unie scrutés Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 5,51% à Savigné-sur-Lathan, contre 15,04% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Savigné-sur-Lathan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 14,73% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,68% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,19% pour Yannick Jadot, 2,19% pour Fabien Roussel et 1,93% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Savigné-sur-Lathan lors des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très instructif. Les intentions de vote annoncent un Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'amener à 43% à Savigné-sur-Lathan, soit dix points de plus également que ses 33,05% dans la commune. Mais Savigné-sur-Lathan n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Savigné-sur-Lathan Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Savigné-sur-Lathan. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 32,99% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 50,91% au deuxième (Savigné-sur-Lathan ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,06% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,68%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 53,96%, devant Emmanuel Macron à 46,04%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Savigné-sur-Lathan Revenir cinq ans en arrière semble toujours avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 33,05% des votes s'étaient portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 15,04% et Yannick Jadot à 10,17%. Le mouvement nationaliste avait glané ainsi 156 habitants de Savigné-sur-Lathan passés par les isoloirs.

11:45 - Savigné-sur-Lathan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Savigné-sur-Lathan, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,54% ont plus de 60 ans. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,01%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 498 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (19,8%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,12%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Savigné-sur-Lathan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,38% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux élections européennes à Savigné-sur-Lathan L'analyse des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Durant les précédentes européennes, 52,3% des personnes aptes à voter à Savigné-sur-Lathan avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 41,05% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - L'abstention aux européennes à Savigné-sur-Lathan À Savigné-sur-Lathan, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères essentiels des européennes 2024. La guerre aux portes de l'Europe pourrait inciter les citoyens de Savigné-sur-Lathan à s'intéresser plus fortement du scrutin. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 76,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,58% au second tour, c'est-à-dire 813 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.