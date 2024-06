Résultat des européennes à Cléré-les-Pins : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Cléré-les-Pins ? Une autre interrogation de ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nupes. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 13,23% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,18% à Cléré-les-Pins, contre 24,18% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 24,18% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 27,78% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 26,45% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Cléré-les-Pins ? Le nombre de bulletins glanés par la liste Bardella sera une des clés localement pour cette élection du Parlement européen 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Cléré-les-Pins semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un excellent résultat pour le Rassemblement national à Cléré-les-Pins. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 31,86% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 52,62% au second (Cléré-les-Pins n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,47% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,78% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,09%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,8%, devant Emmanuel Macron à 48,2%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance déjà tranchante Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 167 habitants de Cléré-les-Pins passés par les isoloirs avaient préféré la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait attiré ainsi 32,05% des voix devant Nathalie Loiseau à 24,18% et Yannick Jadot à 8,83%.

11:45 - Dynamique électorale à Cléré-les-Pins : une analyse socio-démographique Dans les rues de Cléré-les-Pins, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 401 habitants répartis dans 673 logements, ce village présente une densité de 39 habitants/km². Ses 82 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,32 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 40,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 44,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 142,09 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, à Cléré-les-Pins, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Cléré-les-Pins : retour sur l'abstention aux dernières européennes Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 423 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 555 inscrits sur les listes électorales à Cléré-les-Pins, 43,14% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 51,38% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Cléré-les-Pins sont lancées L'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin européen à Cléré-les-Pins. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 985 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 83,45% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 83,25% au second tour, c'est-à-dire 820 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie serait susceptible de faire augmenter le pourcentage de participation à Cléré-les-Pins (37340).