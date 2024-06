Résultat des européennes à Savigny-en-Revermont : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Le Rassemblement national à Savigny-en-Revermont, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour cette élection. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion prédisent une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 45% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Déjà des tendances à prendre en compte Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un excellent score pour le RN à Savigny-en-Revermont. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 29,51% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (Savigny-en-Revermont n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,13% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,17%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,07%, devant Emmanuel Macron à 40,93%.

12:45 - À Savigny-en-Revermont, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait dominé les élections européennes à l'époque. L'extrême droite glanait 35% des votes, soit 140 voix, contre François-Xavier Bellamy à 18,5% et Nathalie Loiseau à 16%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Savigny-en-Revermont et leurs implications électorales Quelle influence la population de Savigny-en-Revermont exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 8,23% et une densité de population de 43 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (25,75%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 421 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,65%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Savigny-en-Revermont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,84% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Etude de l'abstention lors des élections européennes à Savigny-en-Revermont Y aura-t-il une progression de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. L'observation des scrutins européens antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Lors des dernières élections européennes, 50,3% des inscrits sur les listes électorales de Savigny-en-Revermont (Saône-et-Loire) avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 58,61% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Savigny-en-Revermont sont lancées L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces européennes à Savigny-en-Revermont. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,43% au premier tour et seulement 55,08% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 20,62% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 20,07% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.