L'autre incertitude de ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Savigny-en-Véron, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,75% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 7,48% à Savigny-en-Véron, contre 20,73% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste.

La liste de Jordan Bardella devrait atteindre près de 40% à Savigny-en-Véron si la tendance anticipée par les études sondagières au niveau de la France s'applique localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est expéditive, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Elle prenait la tête avec 31,51% au premier round contre 26,4% pour Emmanuel Macron et 17,03% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,14% contre 52,86%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 22,59% des votes sur place, contre 28,75% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 54,44%.

11:45 - Savigny-en-Véron aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans les rues de Savigny-en-Véron, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 538 habitants répartis dans 860 logements, cette ville présente une densité de 71 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 65 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 864 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,72 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 25,64 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 33,74% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,12% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 172,32 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Savigny-en-Véron, les intérêts locaux se mêlent aux défis européens.