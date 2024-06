Résultat des européennes à Beaumont-en-Véron : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Beaumont-en-Véron façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Beaumont-en-Véron, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 143 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,83%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (81,06%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 193 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,61%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,66%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Beaumont-en-Véron mettent en relief une diversité de qualifications, avec 28,86% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.