Résultat des européennes à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin : l'élection 2024 en direct

Le score obtenu par le RN sera un point d'observation clé localement pour cette élection des députés européens. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour anticiper 42% dans la ville cette fois ?

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un excellent score pour le Rassemblement national à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la cité avec 30,93% au premier round et surtout 59,38% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,41% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,62% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,15%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,77%, devant Emmanuel Macron à 43,23%.

11:45 - Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

La démographie et le profil socio-économique de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 32,22% ont plus de 60 ans. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (25,72%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 550 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (11,88%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,37%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,67% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.