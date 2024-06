Résultat des européennes à Colombiers : l'élection 2024 en direct

17:24 - Les inscrits de Colombiers plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

Colombiers avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 29,16%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 29,27% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,68% contre 54,32%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Colombiers quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 27,68% au premier tour, contre 35,40% pour le binôme LREM. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de votes, avec 58,97% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.