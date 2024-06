Résultat des européennes à Vaulnaveys-le-Bas : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la droite à Vaulnaveys-le-Bas ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes sera très commenté. Les sondages d'opinion annoncent une liste RN à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des dernières européennes. Logiquement, cette dynamique doit le pousser à 33% à Vaulnaveys-le-Bas, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais Vaulnaveys-le-Bas n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les prévisions les plus précipitées.

15:02 - Les votants de Vaulnaveys-le-Bas plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Vaulnaveys-le-Bas lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,29%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,49%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 40,64% contre 59,36%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Vaulnaveys-le-Bas quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 22,03% au premier tour, contre 31,64% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le scénario se répétera au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

12:45 - 25,05% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Vaulnaveys-le-Bas Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Le podium des dernières élections européennes à Vaulnaveys-le-Bas était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 17,02% des votes, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 23,52% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,05%, gagnante sur place.

11:45 - Vaulnaveys-le-Bas : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et la situation socio-économique de Vaulnaveys-le-Bas contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,23%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,28%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 537 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,3%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,35%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,33%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Vaulnaveys-le-Bas, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Vaulnaveys-le-Bas : étude du niveau de participation aux précédentes élections européennes Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. L'observation des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 43,78% des personnes en âge de participer à une élection à Vaulnaveys-le-Bas avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,85% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Vaulnaveys-le-Bas pour les élections européennes À Vaulnaveys-le-Bas, l'un des facteurs déterminants du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale pourraient augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Vaulnaveys-le-Bas. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 19,59% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 16,54% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,27% au premier tour. Au second tour, 50,39% des citoyens ne se sont pas déplacés.