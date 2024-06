En direct

19:09 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Seclin pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 5,09% à Seclin, contre 17,67% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Seclin, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,67% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Seclin ? Si dans l'Hexagone, les sondages calculent une évolution du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 37% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage RN à Seclin ? La communauté des électeurs de Seclin avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel il y a deux ans. La numéro 1 de l'ancien FN prenait les devants avec 29,24% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,72% contre 53,28%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 24,77% des voix sur place, contre 30,67% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 54,56%.

12:45 - 27,57% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Seclin Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans à Seclin, avec 27,57% des électeurs devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,67% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 12,2%.

11:45 - Seclin : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Seclin mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,81% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2295,24 euros/mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4 032 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (20,34%) et le nombre de résidences HLM (25,82% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Seclin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,08% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Seclin : les chiffres clés Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 47,33% des personnes aptes à participer à une élection à Seclin avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 58,12% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Seclin ? L'un des critères essentiels du scrutin européen sera indiscutablement le taux de participation à Seclin. Les études montrent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 830 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 26,77% étaient restés chez eux, contre une abstention de 26,77% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.