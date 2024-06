Résultat des européennes à Avelin : l'élection 2024 en direct

En direct

15:35 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Avelin lors des élections européennes précédentes, avec 28,75% des votes. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 19,06% dans la cité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 12,76%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Avelin façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Avelin révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des européennes. Avec 47,09% de population active et une densité de population de 196 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 5,51% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Le taux important de cadres, atteignant 33,06%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,45%) et le nombre de résidences HLM (4,74% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,19%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Avelin, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Elections européennes passées à Avelin : état des lieux Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, parmi les 1 336 inscrits sur les listes électorales à Avelin, 36,74% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 49,12% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Avelin À Avelin, l'une des clés du scrutin européen sera sans aucun doute la participation. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,29% au premier tour et seulement 54,9% au second tour. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 205 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 83,45% avaient participé à l'élection, contre une participation de 82,27% au premier tour, ce qui représentait 1 814 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.