19:25 - Les votes de la Nupes font envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 4,55% à Secondigny, contre 27,1% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les études sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Secondigny, le binôme Nupes avait en effet accumulé 13,31% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Secondigny, entre les 27,1% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,81% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Secondigny, une liste RN favorite ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà forte à Secondigny entre Jordan Bardella en 2019 (19,36%) et Marine Le Pen en 2022 (25,36% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits de Secondigny plutôt pour Macron il y a deux ans Secondigny avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,36%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, conforté par 34,58% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,52% contre 59,48%. Le RN n'a pas plus convaincu à Secondigny quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 19,49% au premier tour, contre 32,81% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Secondigny, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Secondigny Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? À Secondigny, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,1% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,36%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 11,28%.

11:45 - Les données démographiques de Secondigny révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Secondigny comme partout. Dotée de 988 logements pour 1 791 habitants, la densité de la commune est de 49 habitants par km². Ses 114 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 497 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (72,87 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 37,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 29,58% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 251,81 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Secondigny, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Secondigny : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes atteignait 49,9%. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,75% des électeurs de Secondigny (Deux-Sèvres), à comparer avec une abstention de 53,48% il y a dix ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Secondigny : scrutin en cours À Secondigny, l'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique seraient de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Secondigny . En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 309 personnes en âge de voter dans la ville, 23,53% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,05% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.