Résultat des européennes à Selles-Saint-Denis : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont se diriger les 16,02% de la Nupes à Selles-Saint-Denis ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 16,02% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 4,54% à Selles-Saint-Denis, contre 19,78% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Selles-Saint-Denis ? Le score du Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette élection européenne 2024 au niveau local. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Selles-Saint-Denis. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prédire 44% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Selles-Saint-Denis plutôt favorables à Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Selles-Saint-Denis. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 28,32% au premier round avant un formidable 56,31% au second (Selles-Saint-Denis n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,76% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,76%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,57%, devant Emmanuel Macron à 44,43%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des européennes Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Selles-Saint-Denis, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée, cumulant 34,48% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,78% et François-Xavier Bellamy à 9,26%. Dans le détail, 190 habitants avaient alors été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Selles-Saint-Denis et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Selles-Saint-Denis, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 12,41% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 25 hab par km² et 40,15% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (75,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 521 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,72%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,59%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Selles-Saint-Denis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 38,45% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Selles-Saint-Denis : quels enseignements ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 39,13% des électeurs de Selles-Saint-Denis. L'abstention était de 49,64% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Selles-Saint-Denis Le niveau de participation constituera indiscutablement un critère clé du scrutin européen 2024 à Selles-Saint-Denis. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,37% au premier tour et seulement 50,35% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,37% des personnes en âge de voter dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,41% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.