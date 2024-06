En direct

19:10 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Séné pour ces élections européennes 2024 ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 30,28% à Séné, contre 7,93% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Séné, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 38,18% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Séné avant les européennes Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Séné. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour prédire 23% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Séné ? Avec 15,22%, c'est un résultat décevant qu'avait fait Marine Le Pen à Séné au premier tour de la présidentielle en 2022. La patronne du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 36,7% et 18,73% des votes. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 73,25% contre 26,75% pour Le Pen. Avec 9,93%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 38,18% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Séné, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Revenir cinq ans en arrière semble toujours pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Séné plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 30,28% des votes, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 19,06% et Jordan Bardella avec 13,77%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Séné Au cœur de la campagne électorale européenne, Séné se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 944 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 711 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,52 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 173 résidents étrangers, représentant 1,94% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,13%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 924 euros par an. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Séné affirme l'attachement des habitants aux ambitions de l'Europe.

10:30 - Séné : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Au cours des dernières années, les 9 200 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 40,68% dans la commune de Séné, à comparer avec une abstention de 51,97% il y a 10 ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Séné À Séné, l'un des critères forts des européennes sera indéniablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 56,81% au premier tour et seulement 56,1% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Séné ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 611 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 79,84% avaient pris part au scrutin. La participation était de 79,01% au deuxième tour, soit 6 008 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.