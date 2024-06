En direct

19:25 - À Senillé-Saint-Sauveur, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 21,95% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,92% à Senillé-Saint-Sauveur, contre 22,89% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite à Senillé-Saint-Sauveur ? Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Senillé-Saint-Sauveur. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prédire 39% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen a engrangé les votes à Senillé-Saint-Sauveur à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 30,57% des électeurs au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,58% contre 51,42%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 29,6% des voix sur place, contre 37,11% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (55,38%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN portée par Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Senillé-Saint-Sauveur, avec 29,49% des électeurs devant la liste de Nathalie Loiseau avec 22,89% suivie par Yannick Jadot avec 12,78%.

11:45 - Senillé-Saint-Sauveur : élections européennes et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Senillé-Saint-Sauveur montrent des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,57% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 43,57% de population active et une densité de population de 57 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,59%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 726 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,0%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,45%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Senillé-Saint-Sauveur mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,13% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Senillé-Saint-Sauveur : étude du pourcentage d'abstention aux européennes Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Senillé-Saint-Sauveur, 60,88% des votants ne s'étaient pas déplacés. L'étude des scrutins européens passés permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 759 inscrits sur les listes électorales à Senillé-Saint-Sauveur, 42,76% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 49,2% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Senillé-Saint-Sauveur ? À Senillé-Saint-Sauveur, le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des critères principaux du scrutin européen 2024. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 82,08% au premier tour, c'est-à-dire 1 113 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur l'économie mondiale sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Senillé-Saint-Sauveur (86100).