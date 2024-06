En direct

19:26 - Les bulletins de la coalition de gauche convoités Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 5,69% à Availles-en-Châtellerault, contre 20,85% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent score lors des législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Availles-en-Châtellerault, le binôme Nupes avait en effet glané 19,94% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Availles-en-Châtellerault, entre les 20,85% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,26% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont adopter les électeurs de la droite à Availles-en-Châtellerault ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Les enquêtes d'opinion dessinent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait l'approcher de 33% à Availles-en-Châtellerault, soit dix points de plus également que ses 23,22% au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les analyses les plus farfelues.

15:02 - Les inscrits d'Availles-en-Châtellerault plutôt favorables à Macron il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un excellent résultat pour le RN à Availles-en-Châtellerault. Ce dernier avait fini en tête dans la cité avec 25,61% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket LREM (Availles-en-Châtellerault n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même réalisé un résultat plus haut encore aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. La cheffe du parti avait engrangé 25,56% au 1er tour et 42,99% au deuxième dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 25,56% et 17,69% au premier tour, pour finir devant Marine Le Pen (42,99%) au second.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 à Availles-en-Châtellerault Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Availles-en-Châtellerault, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 23,22% des votes devant Nathalie Loiseau à 20,85% et Yannick Jadot à 16,11%.

11:45 - Élections européennes à Availles-en-Châtellerault : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Availles-en-Châtellerault comme dans toute la France. Avec ses 1 735 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 69 entreprises, Availles-en-Châtellerault permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (13,43 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 32,55% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 430,96 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, à Availles-en-Châtellerault, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Availles-en-Châtellerault Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Availles-en-Châtellerault, 67,78% des votants ne s'étaient pas déplacés. Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des élections européennes de 2019, le pourcentage d'abstention représentait 49,74% au sein d'Availles-en-Châtellerault, contre une abstention de 54,47% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Availles-en-Châtellerault : l'abstention au cœur des préoccupations Ce 9 juin, lors des européennes à Availles-en-Châtellerault, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,07% au premier tour et seulement 48,81% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Availles-en-Châtellerault ? Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 347 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,82% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 19,88% au second tour. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.