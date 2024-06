En direct

19:07 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes à Châtellerault ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Châtellerault, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,57% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une percée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,41% à Châtellerault, contre 23,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 23,25% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,97% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 38,58% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel verdict pour la liste RN à Châtellerault ? À Châtellerault, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,02% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 23,12% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Châtellerault ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Châtellerault lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,97%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,12%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,4% contre 60,6%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,08% au premier tour, contre 38,58% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Châtellerault, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 à Châtellerault Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Châtellerault, à 24,02%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 23,25% et Yannick Jadot à 12,4%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Châtellerault Comment la population de Châtellerault peut-elle impacter les résultats des européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 19,88%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 059 € par an peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (21,17%) met en lumière des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (11,99%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Châtellerault mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,19% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Châtellerault Assisterons-nous à une augmentation de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes s'élevait à 50%. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des élections passées ? Lors des élections européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 46,05% dans la commune de Châtellerault, à comparer avec un taux de participation de 38,57% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Châtellerault pour les européennes Le taux d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 à Châtellerault. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,53% au premier tour et seulement 40,72% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 67,25% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 65,12% au second tour, ce qui représentait 14 403 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.