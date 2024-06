En direct

19:12 - Les suffrages de la gauche unie scrutés Après le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann avait obtenu 8,5% à Aixe-sur-Vienne, contre 21,89% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Aixe-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,03% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (7% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,88% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,81% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Aixe-sur-Vienne avant les européennes ? La part des électeurs de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement européen au niveau local. Enseignement clé pour ce dimanche : Aixe-sur-Vienne fait partie des rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,24% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants d'Aixe-sur-Vienne plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Aixe-sur-Vienne avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,45%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 28,87% des voix. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 38,95% contre 61,05%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 19,07% au premier tour, contre 34,03% pour le binôme Nupes. Bis repetita au second tour, qui verra encore le binôme Nupes gagner le scrutin.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Aixe-sur-Vienne en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi une évidence au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. À Aixe-sur-Vienne, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 21,89% des bulletins exprimés. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 21,24%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 11,88%.

11:45 - Les données démographiques d'Aixe-sur-Vienne révèlent les tendances électorales Quel portrait faire d'Aixe-sur-Vienne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 5 839 habitants répartis dans 3 054 logements, cette agglomération présente une densité de 255 habitants/km². L'existence de 341 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 15,32 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 32,45 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 32,32% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 32,42% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1005,50 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Aixe-sur-Vienne contribue à préparer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Aixe-sur-Vienne : la mobilisation des électeurs aux européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, la participation aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette agglomération ? Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, le taux de participation atteignait 59,04% au niveau d'Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), à comparer avec une participation de 52,84% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Aixe-sur-Vienne : l'abstention en question À Aixe-sur-Vienne, la participation sera sans nul doute l'une des clés du scrutin européen 2024. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont de nature à ramener les habitants d'Aixe-sur-Vienne (87700) dans les isoloirs. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 4 608 personnes en âge de voter dans la ville, 19,88% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,88% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,06% au premier tour et seulement 48,96% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Aixe-sur-Vienne ?