19:26 - À Saint-Priest-sous-Aixe, quel candidat vont désigner les électeurs de la Nupes ? L'autre question qui enveloppe ces élections européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Priest-sous-Aixe, le binôme Nupes avait en effet accumulé 33,82% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,29% à Saint-Priest-sous-Aixe, contre 19,72% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Priest-sous-Aixe ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella lors des élections européennes sera très instructif. En regardant la progression du Rassemblement national pronostiquée par les sondages au niveau national pour les élections de juin, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci a toutes les chances de s'élever à près de 30% à Saint-Priest-sous-Aixe. Une estimation qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà arrachés par les lepénistes sur place entre les européennes 2019 (23,87%) et Marine Le Pen en 2022 (27,63% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Tendance favorable au RN à Saint-Priest-sous-Aixe ? Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Saint-Priest-sous-Aixe à l'issue de la présidentielle 2022 avec pas moins de 27,63% des voix au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,49% contre 54,51%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 26,18% des suffrages sur place, contre 33,82% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 57,25%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 à Saint-Priest-sous-Aixe Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut toujours sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. 23,87% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,72% et Yannick Jadot à 15,83%. Le mouvement eurosceptique s'était imposé avec 190 votants de Saint-Priest-sous-Aixe.

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Priest-sous-Aixe façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Saint-Priest-sous-Aixe, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 786 habitants répartis dans 810 logements, cette commune présente une densité de 73 hab par km². Ses 80 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (85,43 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 40,94% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 52,49% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 341,37 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. En résumé, à Saint-Priest-sous-Aixe, les spécificités locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Saint-Priest-sous-Aixe Au cours des dernières années, les 1 810 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections européennes, 38,56% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Priest-sous-Aixe (Haute-Vienne) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 46,5% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59% ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Saint-Priest-sous-Aixe, 55,5% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - La participation aux élections européennes à Saint-Priest-sous-Aixe À Saint-Priest-sous-Aixe, l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera indéniablement la participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 60,46% au premier tour. Au deuxième tour, 56,37% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,69% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 83,19% au premier tour, soit 1 188 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.