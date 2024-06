En direct

19:15 - Les 27,76% de la Nupes scrutés La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des élections des députés à Serémange-Erzange, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,76% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 4,88% à Serémange-Erzange, contre 13,74% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Serémange-Erzange lors des européennes ? On note que Serémange-Erzange fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,13% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,08% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Serémange-Erzange ? Se tourner vers le test démocratique le plus récent semble logique au moment de l'élection suivante. Même si ce passif est à utiliser avec des pincettes…Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le RN à Serémange-Erzange. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 36,80% au 1er tour et surtout 52,36% au second, le plaçant tout en haut à l'échelle municipale sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente. Elle avait engrangé 30,08% au 1er tour et 52,29% au deuxième dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 26,4% et 21,11% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (47,71%) au deuxième.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Serémange-Erzange Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Serémange-Erzange, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 32,13% des voix contre Nathalie Loiseau à 13,74% et Yannick Jadot à 10,59%. Si on entre dans le détail, 428 habitants s'étaient tournés vers elle dans la ville.

11:45 - Démographie et politique à Serémange-Erzange, un lien étroit Quel portrait faire de Serémange-Erzange, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 4 174 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 141 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 369 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (76,0 %) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 211 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,99%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2116,47 euros/mois. Serémange-Erzange incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Serémange-Erzange : étude du taux d'abstention aux européennes Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Serémange-Erzange, 79,82% des électeurs avaient voté. Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 4 230 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, durant les européennes, sur les 1 401 personnes en âge de voter à Serémange-Erzange, 42,52% avaient participé au vote. La participation était de 34,77% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Serémange-Erzange sont lancées À Serémange-Erzange, l'un des critères forts du scrutin européen 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 32,32% des électeurs de la commune, contre un taux d'abstention de 30,68% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 61,51% au premier tour et seulement 62,75% au second tour. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières seraient de nature à ramener les citoyens de Serémange-Erzange (57290) dans les bureaux de vote.