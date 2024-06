En direct

19:09 - À Florange, qui va raffler le vote Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 6,54% à Florange, contre 14,45% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Florange, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,24% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Florange pour les candidats de Bardella ? On remarque que Florange compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,81% lors du vote européen et Marine Le Pen 31,46% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Florange plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le RN à Florange. Le parti avait terminé en tête dans la localité avec 37,46% au premier round avant un formidable 53,20% au 2e (Florange ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait un résultat plus haut encore aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 31,46% au 1er tour et 50,6% au deuxième dans la cité.

12:45 - 32,81% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Florange Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. 32,81% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 14,45% et Yannick Jadot à 10,68%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec pas moins de 1029 électeurs de Florange.

11:45 - Florange et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la ville de Florange, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,6%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (58,03%) met en exergue l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (78,71%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 801 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,82% et d'une population immigrée de 16,62% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Florange mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,0% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Florange : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Florange, 78,93% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au fil des précédentes consultations politiques, les 11 974 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 62,14% dans la commune de Florange, à comparer avec un taux d'abstention de 68,48% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Florange sont lancées À Florange, la participation constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. La flambée des prix qui grève le budget des Français, cumulée avec les incertitudes dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Florange. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 67,36% dans l'agglomération. La participation était de 65,38% au second tour, soit 5 387 personnes. En proportion, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 33,93% au premier tour. Au second tour, 33,77% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Florange ?