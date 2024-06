Résultat des européennes à Sérent : l'élection 2024 en direct

La cité de Sérent avait offert un gros avantage à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle il y a deux ans puisque la leader du parti frontiste terminait avec 32,29% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,73% contre 52,27%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 17,5% des voix sur place, contre 30,17% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 63,44%.

Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Le bulletin attirait 29,38% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 19,34% et Yannick Jadot à 11,77%.

11:45 - Sérent : démographie, élections et stratégies politiques

Dans les rues de Sérent, le scrutin est en cours. Dotée de 1 712 logements pour 3 279 habitants, la densité de la ville est de 51 habitants/km². L'existence de 187 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 18,38 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 27,62 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 38,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 8,03%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1944,16 euros/mois. Sérent incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.