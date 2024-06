Résultat des européennes à Saint-Guyomard : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Saint-Guyomard, que vont trancher les supporters de la gauche ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 24,22% à Saint-Guyomard, contre 6,5% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Guyomard, le binôme Nupes avait en effet accumulé 20,89% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,63% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,04% pour Yannick Jadot, 3,09% pour Fabien Roussel et 1,07% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Saint-Guyomard lors des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national prévue par les études sondagières à l'échelle nationale pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci pourrait se situer à environ 30% à Saint-Guyomard. Un chiffre qui semble logique compte tenu des points déjà grappillés par le parti dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 6 points qui peut encore croître.

15:02 - Tendance favorable au RN à Saint-Guyomard ? L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La numéro 1 de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 30,44% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,06% et 14,63% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,53% contre 52,47%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 14,7% des votes sur place, contre 40,62% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (76,16%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Saint-Guyomard Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 24,44% des voix, devant Nathalie Loiseau à 24,22% et Yannick Jadot à 11,88%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Guyomard : ce qu'il faut savoir La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Saint-Guyomard contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 5,59% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 68 hab par km² et 47,55% de population active, ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (77,07%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 524 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,35%) met en lumière des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,06%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Guyomard mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,38% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Saint-Guyomard Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Saint-Guyomard, 69,88% des votants ne s'étaient pas déplacés. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 48,37% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Guyomard avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 56% pour les européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Saint-Guyomard : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Saint-Guyomard. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,47% au premier tour et seulement 51,59% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Guyomard cette année ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 17,84% dans la localité. L'abstention était de 17,34% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.