En direct

19:23 - Qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes à Sergy ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait atteint 5,9% à Sergy, contre 32,66% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Sergy, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,64% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,5% pour Yannick Jadot, 0,74% pour Fabien Roussel et 2,71% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella convoités à Sergy Si on tient compte de la progression du Rassemblement national prévue par les études sondagières à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait se situer à environ 20% à Sergy. Un calcul qui semble coller avec les points déjà grappillés par le mouvement dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 6 points qui peut encore croître.

15:02 - Les inscrits de Sergy plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Avec 16,01%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Sergy au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 35,1% et 16,87% des votes. Le second round de scrutin la laissera en retrait, Emmanuel Macron s'imposant avec 70,64% contre 29,36% pour Le Pen. Avec 8,62%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 37,88% du binôme LREM au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Sergy se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 66,17%.

12:45 - 32,66% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Sergy Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. À Sergy, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 32,66% des votes. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 22,69%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 10,52%.

11:45 - Élections européennes à Sergy : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Sergy, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 32,16% de cadres supérieurs pour 2 218 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 72 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 055 foyers fiscaux. Dans la localité, 37 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 18,2 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 650 résidents étrangers, Sergy est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 61 632 euros/an, la commune défend une économie stable malgré les obstacles. En somme, à Sergy, les intérêts locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Sergy : la mobilisation des électeurs aux européennes Au cours des élections précédentes, les 2 292 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 557 personnes en âge de voter à Sergy, 45,61% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 51,47% lors des élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Sergy À Sergy, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Le conflit militaire ukrainien pourrait potentiellement impacter le taux de participation à Sergy (01630). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,81% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 21,14% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.