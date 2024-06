En direct

19:12 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter des 21,5% de la Nupes à Thoiry ? Une autre interrogation de ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nupes. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 21,5% des voix dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 4,95% à Thoiry, contre 33,4% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Thoiry avant les européennes En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Thoiry entre Jordan Bardella en 2019 (11,52%) et Marine Le Pen en 2022 (17,45% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 21% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Thoiry C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Thoiry lors du premier tour de la présidentielle, avec 37,19%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 17,45%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 29,73% contre 70,27%. Le RN ratait aussi la première marche à Thoiry par la suite, lors des élections législatives, avec 9,67% au premier tour, contre 37,19% pour le binôme LREM. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Thoiry il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Thoiry plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 11,52% des votes, troisième, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 19,86% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 33,4%, gagnante ici même.

11:45 - Thoiry et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux À Thoiry, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,82%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le pourcentage important de cadres, atteignant 30,88%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 32,03% et d'une population immigrée de 35,99% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (49,35%), témoigne d'une population instruite à Thoiry, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Elections européennes précédentes à Thoiry : état des lieuxde la participation Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Thoiry, 70,36% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, sur les 1 579 personnes en âge de voter à Thoiry, 51,58% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 60,24% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Thoiry Le niveau de participation constituera incontestablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen à Thoiry. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,52% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 24,01% au premier tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,52% au premier tour et seulement 55,79% au second tour. L'inflation et son impact sur la vie des foyers français seraient capables de ramener les habitants de Thoiry (01710) vers les urnes.