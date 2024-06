En direct

19:06 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Sète ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Sète, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,46% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,37% à Sète, contre 19,22% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Sète : les 19,22% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,5% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,86% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national à Sète, un favori aux européennes ? Le score en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour cette européenne localement. À Sète, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,65% au terme du vote européen et Marine Le Pen 24,75% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les habitants de Sète plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle L'élection du président de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de l'ancien FN cumulait déjà 24,75% au premier tour contre 24,73% pour Jean-Luc Mélenchon et 22,5% pour Emmanuel Macron sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,03% contre 52,97%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 23,11% des voix sur place, contre 29,46% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,04%.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Sète en 2019 ? Quel résulat était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 4823 habitants de Sète passés par les urnes avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait attiré ainsi 30,65% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,22% et Yannick Jadot à 10,17%.

11:45 - Sète : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des élections européennes, Sète fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 44 712 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 4 701 entreprises, Sète est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (51,53 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Sète incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 817 résidents étrangers, soit 6,32% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 431 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,13%, annonçant une situation économique précaire. Sète incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Sète : retour sur l'abstention aux dernières européennes Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des élections précédentes ? Au moment des élections européennes de 2019, 16 357 personnes habilitées à voter à Sète s'étaient rendues aux urnes (soit 50,7%). Le taux de participation était de 45,71% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Sète : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Sète ? Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique seraient de nature à pousser les électeurs de Sète à s'intéresser plus fortement de l'élection. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 33 466 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 69,92% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 72,95% au premier tour, ce qui représentait 24 414 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017.