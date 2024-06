En direct

19:15 - Qui vont plebisciter les supporters de la gauche à Sévérac d'Aveyron ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Sévérac d'Aveyron, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,84% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,13% à Sévérac d'Aveyron, contre 20,73% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste.

17:08 - Que vont décider les électeurs de Sévérac d'Aveyron ? On note que Sévérac d'Aveyron fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,81% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,39% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Sévérac d'Aveyron penchaient pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sévérac d'Aveyron avec 21,39% contre 23,88% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,18% contre 57,82%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 17,22% au premier tour, contre 30,84% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui va remporter le plus de voix, avec 51,85% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Sévérac d'Aveyron, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste RN poussée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections européennes il y a cinq ans à Sévérac d'Aveyron, avec 21,81% des voix exprimées devant la liste de Nathalie Loiseau avec 20,73% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 10,88%.

11:45 - Les enjeux locaux de Sévérac d'Aveyron : tour d'horizon démographique Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Sévérac d'Aveyron, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 14,23% d'agriculteurs pour 4 062 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 317 entreprises, Sévérac d'Aveyron est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (58,93 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 45,31% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1952,19 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Ainsi, à Sévérac d'Aveyron, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Sévérac d'Aveyron : analyse du taux de participation aux précédentes élections européennes Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,37% ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Sévérac d'Aveyron, 48,29% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au fil des scrutins européens précédents, les 4 175 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 38,88% des inscrits sur les listes électorales de Sévérac d'Aveyron (Aveyron), contre un taux d'abstention de 48,3% pour les européennes de 2014.

09:30 - Election à Sévérac d'Aveyron : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Sévérac d'Aveyron. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,61% au premier tour et seulement 56,03% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Sévérac d'Aveyron ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 79,54% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 81,97% au premier tour, ce qui représentait 2 828 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.