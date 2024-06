En direct

19:07 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Sèvremoine ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 6,08% à Sèvremoine, contre 30,88% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Sèvremoine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,05% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (3,93% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,56% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,26% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Sèvremoine lors des européennes ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections européennes, localement, comme dans le reste du pays. Législatives mises de côté, la progression du RN semble déjà puissante à Sèvremoine entre Jordan Bardella en 2019 (17,64%) et Marine Le Pen en 2022 (21,62% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 27% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Sèvremoine Sèvremoine avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,62%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 40,57% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 33,54% contre 66,46%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 16,15% au premier tour, contre 30,72% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Sèvremoine, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au moment du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - 30,88% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Sèvremoine Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Sèvremoine lors des précédentes élections des eurodéputés, avec 30,88% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 17,64% dans la ville. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 13,56%.

11:45 - Comment la composition démographique de Sèvremoine façonne les résultats électoraux ? A la mi-journée des européennes, Sèvremoine apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 25 806 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 412 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 7 363 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,5 %) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les 303 résidents étrangers, représentant 1,19% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 6,97%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2108,96 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Sèvremoine, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Sèvremoine : les tendances Au cours des dernières années, les 26 419 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les élections européennes, 49,24% des personnes en âge de participer à une élection à Sèvremoine s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 42,41% pour le scrutin de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Sèvremoine : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Sèvremoine, l'une des clés des européennes sera la participation. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,86% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 78,87% au deuxième tour, soit 14 901 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. Les jeunes affichent souvent une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?