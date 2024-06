Résultat des européennes à Saint-Léger-sous-Cholet : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Léger-sous-Cholet : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Dans la ville de Saint-Léger-sous-Cholet, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,81%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (83,43%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (4,57%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 126 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,26%) et le nombre de résidences HLM (8,7% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Saint-Léger-sous-Cholet mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,2% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.