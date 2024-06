Résultat des européennes à Sevrey : l'élection 2024 en direct

18:26 - Quel résultat pour la liste RN à Sevrey ?

La part des électeurs en faveur du RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections 2024. Les enquêtes d'opinion annoncent une liste RN à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat de 2019. Théoriquement, cette tendance doit le pousser à 36% à Sevrey, soit dix points de plus également que ses 26,33% dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.