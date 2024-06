Résultat des européennes à Saint-Loup-de-Varennes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel score pour le RN lors des européennes à Saint-Loup-de-Varennes ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. Les sondages dessinent une liste Jordan Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des dernières élections européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit l'amener à 40% à Saint-Loup-de-Varennes, soit 10 points de plus également que ses 30,02% dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Marine Le Pen en première position à Saint-Loup-de-Varennes lors de la présidentielle 2022 Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un puissant résultat pour le RN à Saint-Loup-de-Varennes. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 27,07% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,86% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,18% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,92%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,22%, devant Emmanuel Macron à 46,78%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Saint-Loup-de-Varennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Loup-de-Varennes, à 30,02%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 15,13% et Yannick Jadot à 13%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Saint-Loup-de-Varennes Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Loup-de-Varennes mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influencer le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 138 hab par km² et un taux de chômage de 9,9%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (92,73%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 455 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,46%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,49%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Loup-de-Varennes mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,37% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Loup-de-Varennes ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Durant les européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 43,68% au niveau de Saint-Loup-de-Varennes (Saône-et-Loire). Le taux d'abstention était de 59,42% lors du scrutin de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Au niveau national, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Saint-Loup-de-Varennes, 64,9% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-Loup-de-Varennes À Saint-Loup-de-Varennes, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 841 personnes en âge de voter dans la commune, 14,51% étaient restées chez elles. L'abstention était de 19,62% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 46,15% au premier tour et seulement 50,41% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Loup-de-Varennes ? Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?