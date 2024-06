Résultat des européennes à Signes : l'élection 2024 en direct

Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Signes, avec 41%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 14,65% et Yannick Jadot à 10,29%.

11:45 - Signes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel impact aura la population de Signes sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 20 hab par km² et 49,7% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 9,87% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles détenant au moins une voiture (68,91%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 155 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,83%) et le nombre de résidences HLM (0,57% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Signes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,32% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.