Résultat des européennes à Sillé-le-Philippe : l'élection 2024 en direct

18:26 - Quel résultat à Sillé-le-Philippe pour la liste Rassemblement national ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors des européennes 2024 sera très instructif. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sillé-le-Philippe semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la localité.

15:02 - Les inscrits de Sillé-le-Philippe plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Sillé-le-Philippe avec 27,75% contre 30,05% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 47,07% contre 52,93%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 28,37% au premier tour, contre 30,03% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui glanera le plus de votes, avec 53,85% sur la seule circonscription couvrant Sillé-le-Philippe.

12:45 - En 2019, un scrutin très instructif Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'était affichée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin attirait 28,5% des voix, soit 110 voix, devant Nathalie Loiseau à 17,1% et Manon Aubry à 9,07%.

11:45 - Élections à Sillé-le-Philippe : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Sillé-le-Philippe comme partout en France. Dotée de 502 logements pour 1 073 habitants, la densité de la ville est de 103 hab/km². Avec 43 entreprises, Sillé-le-Philippe offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 35 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,06 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 46,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,83% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 850,39 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Sillé-le-Philippe, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Sillé-le-Philippe : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'étude des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. En 2019, à l'occasion des élections européennes, parmi les 426 inscrits sur les listes électorales à Sillé-le-Philippe, 50,96% étaient allés voter, contre un taux de participation de 37,05% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - C'est le moment de voter à Sillé-le-Philippe pour les élections européennes À Sillé-le-Philippe, la participation constituera l'une des clés de ces européennes. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 794 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,16% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,84% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des ménages cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine sont par exemple susceptibles d'impacter le taux de participation à Sillé-le-Philippe.