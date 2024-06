En direct

19:25 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Lombron, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 38,66% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,82% à Lombron, contre 17,4% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Que vont trancher les habitants de Lombron ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà solide à Lombron entre Jordan Bardella en 2019 (27,58%) et Marine Le Pen en 2022 (32,87% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points comparé à 2022 dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Lombron La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La leader du parti d'extrême droite écrasait le match avec 32,87% au premier tour contre 25,28% pour Emmanuel Macron et 18,21% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'était aussi imposée au deuxième tour avec 50,5%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 26,75% des votes sur place, contre 38,66% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 57,42%.

12:45 - 27,58% pour Jordan Bardella en 2019 à Lombron Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui avait fini première des européennes il y a cinq ans à Lombron, avec 27,58% des bulletins devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 17,4% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 16,2%.

11:45 - Lombron : élections européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de Lombron, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,18% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 45,3% de population active et une densité de population de 79 hab/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 724 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,21%) et le nombre de résidences HLM (3,35% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Lombron mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,36% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Lombron : analyse du niveau de participation aux précédentes européennes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des scrutins européens passés ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 802 électeurs de Lombron (Sarthe) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,31%). Le taux de participation était de 46,92% en 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Lombron L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 à Lombron. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,08% au premier tour. Au second tour, 51,36% des votants ne se sont pas déplacés. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 511 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,76% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 21,38% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.