Résultat des européennes à Saint-Corneille : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,62% contre 28,99% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,25% contre 53,75%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 24,85% au premier tour, contre 33,54% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Saint-Corneille, c'est finalement une majorité Nupes qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.