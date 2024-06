Résultat des européennes à Sion-les-Mines : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Sion-les-Mines lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,35%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,68%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 44,42% contre 55,58%. Le RN n'a pas plus convaincu à Sion-les-Mines quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 13,8% au premier tour, contre 30,25% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme La République en Marche finir gagnant.

11:45 - Les défis socio-économiques de Sion-les-Mines et leurs implications électorales

La structure démographique et socio-économique de Sion-les-Mines définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 19,2% des résidents sont des enfants, et 27,2% de 60 ans et plus. Le taux d'agriculteurs, qui représente 9,93%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,83%) et le nombre de résidences HLM (2,34% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Sion-les-Mines mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,23% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.