19:23 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Sissonne pour ces élections européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 14,83% des voix dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 2,8% à Sissonne, contre 13,66% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur quel candidat vont converger les supporters de droite à Sissonne ? Indicateur clé pour ce dimanche : Sissonne fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 50,31% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 43,09% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Sissonne penchaient pour Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Sissonne. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la localité avec 38,28% au 1er tour avant un formidable 60,75% au deuxième. Le Parti reléguait derrière lui les candidats estampillés LREM (19,64%) et Les Républicains (17,23%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 39,25% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 43,09% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,52%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 63,98%, devant Emmanuel Macron à 36,02%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Sissonne Regarder en arrière apparait encore une fois comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Sissonne, avec 50,31%, soit 324 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 13,66% et Yannick Jadot à 5,75%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Sissonne aux européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Sissonne comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 063 habitants répartis dans 973 logements, cette commune présente une densité de 39 hab par km². L'existence de 82 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 37 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,53 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,93% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1806,35 €/mois, la ville affiche un taux de chômage de 15,91%, synonyme d'une situation économique fragile. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Sissonne montre l'intérêt des habitants pour les idées européennes.

10:30 - Sissonne : quel était le taux d'abstention aux élections européennes ? Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. L'analyse des élections antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Au moment des européennes 2019, le taux d'abstention atteignait 44,98% dans la commune de Sissonne, contre un taux d'abstention de 59,01% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Sissonne pour les européennes La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Sissonne. Le conflit ukrainien serait par exemple susceptible de modifier les choix que feront les habitants de Sissonne. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 71,36% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 70,58% au premier tour, ce qui représentait 878 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 41,12% au premier tour et seulement 44,84% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Sissonne cette année ?