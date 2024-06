Résultat des européennes à Vion : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Vion ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin au niveau local pour ces européennes. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Vion semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les votants de Vion plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Vion. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 35,78% au 1er round et surtout 62,27% au 2e, lui garantissant d'être au sommet à l'échelle communale sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,59% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,94%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 57,38%, devant Emmanuel Macron à 42,63%.

12:45 - 40,35% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Vion Se retourner sur le dernier test semble aussi pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 182 électeurs de Vion avaient été séduits par la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait 40,35% des votes devant Nathalie Loiseau à 12,86% et Yannick Jadot à 9,76%.

11:45 - Vion : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence la population de Vion exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,17%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (9,61%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 449 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,02%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,0%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vion mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 32,48% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Vion, quelle participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Vion, 76,14% des habitants n'avaient pas participé. L'observation des élections précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Pendant les européennes 2019, sur les 496 inscrits sur les listes électorales à Vion, 52,81% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 62,97% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Vion : scrutin en cours À Vion, l'un des facteurs importants de ces européennes sera indéniablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,88% au premier tour et seulement 59,84% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 20,28% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 24,63% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.