Résultat des européennes à Solignac-sur-Loire : l'élection 2024 en direct

Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 14,07% à Solignac-sur-Loire, contre 4,18% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Solignac-sur-Loire, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 18,33% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces élections européennes sera très scruté. La liste RN pourrait se trouver pas loin de 30% à Solignac-sur-Loire si la situation annoncée par les études sondagières à l'échelle de la France se répercute localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30% des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est assez risquée, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

L'élection présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La figure du Rassemblement national terminait à 28,2% au premier tour contre 21,8% pour Emmanuel Macron et 15,64% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Pour le second tour deux semaines plus tard, c'est de nouveau elle qui avait le plus convaincu à Solignac-sur-Loire avec 51,14%, devant Emmanuel Macron à 48,86%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 15,19% des votes sur place, contre 49,44% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (73,93%).