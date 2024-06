En direct

19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du score de la Nupes à Sorbiers ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 6,51% à Sorbiers, contre 23,85% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son excellent résultat lors des élections législatives. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Sorbiers, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,69% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Sorbiers lors des européennes ? Les sondages imaginent une liste RN à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score de 2019. Selon une simple addition, cette dynamique doit le porter à 31% à Sorbiers, soit 10 points de plus également que ses 21,28% à l'échelle locale. Mais Sorbiers n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait gagné ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Les votants de Sorbiers penchaient pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,06% contre 30,18% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,85% contre 60,15%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,21% au premier tour, contre 28,54% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de voix, avec 59,78% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans à Sorbiers Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Sorbiers lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 23,85% des voix. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 21,28% dans la ville. Yannick Jadot finissait troisième, avec 13,68%.

11:45 - Sorbiers : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Sorbiers émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 8 042 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 543 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,5 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 154 personnes (1,92%) favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 7,48%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2581,29 euros/mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Sorbiers démontre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Union européenne.

10:30 - Sorbiers : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? Pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 55,18% au niveau de Sorbiers, à comparer avec une participation de 46,54% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Sorbiers, 65,82% des électeurs avaient voté.

09:30 - Participation à Sorbiers : que retenir des précédentes élections ? À Sorbiers, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera indéniablement la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,14% au premier tour. Au deuxième tour, 50,71% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 137 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,76% étaient restées chez elles. L'abstention était de 17,58% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.