En direct

19:16 - Quel score pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était arrogé 3,02% à Sospel, contre 17,56% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Sospel, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,83% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,28% pour Yannick Jadot, 2,52% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Sospel, entre les 17,56% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,09% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,29% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour les candidats de Bardella à Sospel ? Le résultat de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin localement pour ces élections 2024. À Sospel, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 35,27% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 33,65% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Sospel ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent verdict des urnes fait sens au moment des européennes. Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un excellent résultat pour le RN à Sospel. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la localité avec 28,84% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 54,93% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,65% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,85%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 58,08%, devant Emmanuel Macron à 41,92%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Sospel il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Sospel, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 35,27% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,56% et Yannick Jadot à 11,68%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Sospel et leurs implications électorales Dans la ville de Sospel, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 60 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,12%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 660 euros par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 249 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,89%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (11,79%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 19,03%, comme à Sospel, indique un tourisme important dans la région. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Sospel : retour sur la participation aux dernières européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des élections précédentes. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, sur les 1 374 inscrits sur les listes électorales à Sospel, 46,37% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 42,61% en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Sospel Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Sospel ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,63% au premier tour et seulement 58,85% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Sospel ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, 25,2% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 26,94% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.