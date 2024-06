Résultat des européennes à Soulaines-sur-Aubance : l'élection 2024 en direct

Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait glané 6,08% à Soulaines-sur-Aubance, contre 27,78% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Soulaines-sur-Aubance, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,61% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,48% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 3,21% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du PCF.

Le nombre d'électeurs en faveur de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces élections des députés européens au niveau local. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national prédite par les intentions de vote à l'échelle nationale pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait s'élever à près de 20% à Soulaines-sur-Aubance. Un chiffre qui semble coller avec les points déjà arrachés par la formation politique sur place entre les européennes 2019 (11,28%) et Marine Le Pen en 2022 (16,03% au premier tour de la présidentielle) : un bond de 5 points qui peut encore croître.

Ce sont Emmanuel Macron avec 35,27% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,12% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Soulaines-sur-Aubance. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 16,03%. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 70,77% contre 29,23% pour Le Pen au deuxième round sur place. Au premier tour des élections législatives, Soulaines-sur-Aubance, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 41,24%, alors que le RN sera distancé à 10,8%. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

11:45 - Soulaines-sur-Aubance : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Soulaines-sur-Aubance, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 106 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,08%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (93,17%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 582 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,44%) et le nombre de résidences HLM (5,2% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Soulaines-sur-Aubance mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,63% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.