Résultat des européennes à Souprosse : l'élection 2024 en direct

19:32 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Souprosse pour ces européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives à Souprosse, le binôme Nupes avait en effet accumulé 43,78% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 15,11% à Souprosse, contre 17,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Pour le Rassemblement national, les sondages de Jordan Bardella convoités à Souprosse Si au niveau national, les sondeurs calculent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 27% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Hayer à Souprosse ? Souprosse avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,91%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 23,18% des suffrages. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 43,59% contre 56,41%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Souprosse par la suite, lors des élections législatives, avec 11,83% au premier tour, contre 43,78% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va remporter le plus de suffrages, avec 60,26% sur la seule circonscription couvrant Souprosse.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes Regarder en arrière semble aussi évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste Rassemblement national avait enregistré 17,18% des voix. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première place avec 17,81%.

11:45 - Les données démographiques de Souprosse révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques de Souprosse mettent en évidence des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,29% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec 39,2% de population active et une densité de population de 25 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Avec ses 9,38% d'agriculteurs pour 1 128 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (10,57%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (9,5%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Souprosse mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,2% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Souprosse : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes ? Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,88%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières années, les 1 147 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, sur les 535 personnes en âge de voter à Souprosse, 35,23% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 49,26% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Souprosse : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter la participation à Souprosse. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,43% au premier tour et seulement 42,84% au deuxième tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,69% des électeurs de la localité, contre une abstention de 19,69% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.