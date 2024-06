En direct

19:10 - À Peymeinade, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 3,84% à Peymeinade, contre 22,72% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Peymeinade, le binôme Nupes avait en effet enregistré 16,08% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Peymeinade, entre les 22,72% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,57% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,13% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Peymeinade Si dans toute la France, les sondeurs prédisent une progression du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 39% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Peymeinade La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle cumulait déjà 30,48% au 1er tour contre 24,57% pour Emmanuel Macron et 13,52% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. En finale deux semaines plus tard, c'est également elle qui se plaçait en tête à Peymeinade avec 53,86%, devant Emmanuel Macron à 46,14%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 25,35% des voix sur place, contre 27,13% pour le binôme La République en Marche. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 51,26%, contre 48,74% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle).

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 à Peymeinade Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, 988 votants de Peymeinade avaient préféré la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait 29,61% des voix devant Nathalie Loiseau à 22,72% et Yannick Jadot à 13,52%.

11:45 - Peymeinade et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Comment les habitants de Peymeinade peuvent-ils affecter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 831 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,29%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (75,98%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 3 060 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,28%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,89%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Peymeinade mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,81% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Peymeinade : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Y aura-t-il une progression de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h. L'analyse des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,79% des électeurs de Peymeinade (Alpes-Maritimes), contre une abstention de 52,4% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Peymeinade À Peymeinade, le taux de participation sera immanquablement l'un des critères décisifs du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 778 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 75,52% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,12% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 161 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,0% au premier tour. Au deuxième tour, 45,36% des électeurs se sont déplacés. La perte de pouvoir d'achat serait capable d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Peymeinade.