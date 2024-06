En direct

19:25 - À Spycker, quelles sont les options de reports du vote Nupes ? Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait obtenu 2,91% à Spycker, contre 13,91% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent score lors des dernières législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Spycker, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,9% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,37% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,2% pour Yannick Jadot, 2,03% pour Fabien Roussel et 1,15% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella font espérer à Spycker Le nombre de bulletins glanés par la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces européennes 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les sondages annoncent une liste Bardella à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des précédentes européennes. Logiquement, cette dynamique doit l'approcher de 51% à Spycker, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a visiblement gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Le RN en tête à Spycker lors de la présidentielle 2022 Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Spycker. Ce dernier avait fini en tête dans la ville avec 38,29% au premier tour et surtout 56,41% au second. Le Parti s'était placé devant les prétendants étiquetés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 25,25% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (20,90%) au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 43,59% au second (Spycker ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42,42% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,37%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 62,1%, devant Emmanuel Macron à 37,9%.

12:45 - 41,34% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Spycker Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 41,34% des voix, devant Nathalie Loiseau à 13,91% et Yannick Jadot à 9,86%.

11:45 - Démographie et politique à Spycker, un lien étroit Quel portrait faire de Spycker, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 682 logements pour 1 752 habitants, la densité de la ville est de 191 hab par km². Ses 91 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 561 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (5,72 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 23,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 36,54% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 573,93 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En résumé, Spycker incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Spycker : la mobilisation des électeurs aux élections européennes L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%. L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Pendant les européennes 2019, 827 électeurs de Spycker avaient pris part au scrutin (soit 62,94%). La participation était de 52,82% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Spycker pour les élections européennes Le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère essentiel du scrutin européen 2024 à Spycker. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,54% au premier tour. Au second tour, 48,71% des électeurs se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 83,89% au sein de la commune. Le taux de participation était de 86,2% au second tour, soit 1 206 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour.