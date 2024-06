Résultat des européennes à Stosswihr : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat aux européennes de Stosswihr pour la liste Rassemblement national ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national attendue par les intentions de vote au niveau national pour les élections de juin, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait se situer à environ 42% à Stosswihr. Un calcul qui semble coller avec les suffrages déjà conquis par la formation politique dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 6 points qui peut encore monter.

15:02 - Les habitants de Stosswihr plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un excellent score pour le RN à Stosswihr. Le parti s'était placé en tête dans la commune avec 29,02% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,14% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,58% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,93%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,51%, devant Emmanuel Macron à 42,49%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Stosswihr en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste de Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Stosswihr, avec 32,21% des suffrages, soit 181 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 19,22% suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,81%.

11:45 - Comment la composition démographique de Stosswihr façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Stosswihr, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,11% et une densité de population de 50 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (34,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 495 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,03%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (5,83%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,34%, comme à Stosswihr, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Européennes passées à Stosswihr : état des lieuxde la participation L'étude des derniers scrutins européens permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 596 personnes en âge de voter à Stosswihr, 48,13% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 57,88% pour le scrutin de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Stosswihr, 73,11% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les élections européennes à Stosswihr sont lancées L'abstention sera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Stosswihr. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 72,58% des électeurs dans la localité avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 76,12% au deuxième tour, soit 867 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Stosswihr (68140).