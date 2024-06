En direct

19:14 - Que vont trancher les supporters de la Nupes à Surzur ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était arrogé 5,54% à Surzur, contre 25,41% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Surzur, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,31% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Surzur lors des européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors des élections européennes 2024 sera très scruté. Si en France, les instituts de sondage prédisent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 30% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les électeurs de Surzur plutôt pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Surzur lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,14%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,83%. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,09% contre 62,91%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 15,31% au premier tour, contre 30,77% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de voix, avec 55,54% sur l'unique circonscription couvrant Surzur.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Surzur Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des européennes il y a cinq ans, la liste RN avait réuni 21,64% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première position avec 25,41%.

11:45 - Démographie et politique à Surzur, un lien étroit Dans les rues de Surzur, le scrutin est en cours. Dotée de 2 305 logements pour 5 008 habitants, la densité de la ville est de 73 hab par km². Avec 323 entreprises, Surzur permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,26 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 42,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2445,26 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Surzur, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes précédentes à Surzur : état des lieuxde la participation L'observation des scrutins européens antérieurs est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Pendant les élections européennes 2019, 44,26% des électeurs de Surzur avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 53,17% il y a 10 ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Surzur, 67,37% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes débutent à Surzur : la participation en question L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera la participation à Surzur. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 3 958 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,51% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 18,19% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.