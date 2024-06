Le résultat obtenu par Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen 2024. Quand on analyse la progression du RN prévue par les sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait s'élever tout proche des 30% à la Trinité-Surzur. Un verdict qui semble logique compte tenu des points déjà grappillés par le parti dans la ville ces dernières années, entre 2019 et 2022 : un bond de 4 points qui peut encore monter.

Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à la Trinité-Surzur au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 28,51% dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,4% contre 54,6%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 23,37% des votes sur place, contre 25,95% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 53,33%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à la Trinité-Surzur

Les données démographiques et socio-économiques de la Trinité-Surzur mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des européennes. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 42% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 3,16% de 75 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,68%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 590 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,0%) et le nombre de résidences HLM (13,35% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à la Trinité-Surzur mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,29% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.