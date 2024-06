Résultat des européennes à Sussargues : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les défis socio-économiques de Sussargues et leurs implications électorales

Dans la ville de Sussargues, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 10,33% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 46,47% de population active et une densité de population de 415 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (91,48%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1 296 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,96%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (7,03%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,59%), témoigne d'une population instruite à Sussargues, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.