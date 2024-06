Résultat des européennes à Saint-Drézéry : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Saint-Drézéry

La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-Drézéry contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 221 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,89%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 37 593 euros par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 216 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,36%) et le nombre de résidences HLM (3,13% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (41,96%), témoigne d'une population instruite à Saint-Drézéry, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.