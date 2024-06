Résultat des européennes à Val-d'Izé : l'élection 2024 en direct

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Val-d'Izé

À Val-d'Izé, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. Avec 35% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,23%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,05%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 978 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (4,79%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,69%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Val-d'Izé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,47% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.